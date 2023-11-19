Виктория – Ингулец 0:1. Шедевр Богунова

"Виктория" в домашнем матче пыталась реабилитироваться за разгромное поражение в первом круге (0:6). Подопечные Бессмертного сейчас находятся в хорошем игровом тонусе – команда не проигрывает с 13 октября. "Ингулец" в конце осенней части сезона не впечатляет - всего одна победа за четыре матча.

К сожалению, в первой половине встречи было не так много ярких моментов, но без голов команды на перерыв все-таки не ушли. Свое мастерство проявил Ярослав Богунов. Футболист "Ингульца" шикарным ударом со штрафного попал в дальний верхний угол ворот Литвиненко – 0:1. Безусловно, этот гол станет украшением всего чемпионата.

Во второй половине встречи сумчане взяли мяч под свой контроль и пытались за счет флангов расшатать защиту соперника. Следует отметить игроков центра поля "Ингульца", которые сегодня проводили достаточно качественный матч. Позиционный футол не сильная сторона хозяев, но счет заставлял их играть первым номером. В матче лидеров хотелось больше больше конструктива, но почти все время соперники все же играли без ворот. В итоге, минимальная победа лидера.

"Виктория" - "Ингулец" 0:1

Голы: Богунов (43)

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко – Зозуля, Сасовский, Курелех, Ульянов, Покотилюк, Долинский, Мышенко, Байдал, Шаврин, Галенко

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Ченбай, Малыш, Шершень, Мельничук, Кольцов, Запорожец, Козак, Богунов, Козыренко, Квасов