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Карпаты близки к подписанию 22-летнего колумбийского левого защитника

Первая лига
Обновлено

Еферсон Родаллега играет за колумбийский Энвигадо

Карпаты близки к подписанию 22-летнего колумбийского левого защитника

фото из соцсетей

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"Карпаты" работают над подписанием левого защитника колумбийского "Энвигадо" Еферсона Родаллеги, сообщает местный журналист Пипе Сьерра.

Как сообщает источник, переговоры идут успешно – оба клуба в ближайшие дни надеются закрыть вопрос с трансфером 22-летнего колумбийца.

Родаллега может сыграть не только в обороне, но и левого вингера. Трансфермаркт оценивает игрока в 500 тысяч евро.

В этом сезоне он забил 2 гола и отдал 1 ассист в 20 матчах за "Энвигадо".

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