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Карпаты близки к подписанию 22-летнего колумбийского левого защитника
Еферсон Родаллега играет за колумбийский Энвигадо
фото из соцсетей
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Как сообщает источник, переговоры идут успешно – оба клуба в ближайшие дни надеются закрыть вопрос с трансфером 22-летнего колумбийца.
Родаллега может сыграть не только в обороне, но и левого вингера. Трансфермаркт оценивает игрока в 500 тысяч евро.
В этом сезоне он забил 2 гола и отдал 1 ассист в 20 матчах за "Энвигадо".
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