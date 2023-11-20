Карпаты близки к подписанию 22-летнего колумбийского левого защитника

" Карпаты " работают над подписанием левого защитника колумбийского "Энвигадо" Еферсона Родаллеги, сообщает местный журналист Пипе Сьерра.

Как сообщает источник, переговоры идут успешно – оба клуба в ближайшие дни надеются закрыть вопрос с трансфером 22-летнего колумбийца.

Родаллега может сыграть не только в обороне, но и левого вингера. Трансфермаркт оценивает игрока в 500 тысяч евро.

В этом сезоне он забил 2 гола и отдал 1 ассист в 20 матчах за "Энвигадо".