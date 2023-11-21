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Вацко: УЕФА признал нынешние Карпаты правопреемником старого клуба с долгами в 8 млн
При таком варианте будущее клуба остается туманным
Фото: fckarpaty.org.ua
Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о том, что УЕФА признал нынешние "
"У меня очень плохая новость для болельщиков "Карпат", если говорить о перспективах. УЕФА признал нынешние "Карпаты" наследником старых "Карпат", которые несколько лет назад вроде бы обнулили, чтобы не выплачивать долги. Поэтому "Карпаты" должны выплачивать долги, сумма составляет около 8 миллионов евро или долларов. Огромная сумма.
"Карпаты" подали апелляцию, но знающие люди говорят, что шансов там практически нет. Цвета клуба, стадион, а самое главное эмблема, где есть год основания клуба 1963. Поэтому у нынешнего владельца "Карпат" Владимира Маткивского варианта два: либо выплачивать все колоссальные долги предшественников, либо бросать это дело.
Опытные болельщики должны помнить, что за долги сначала дают трансферный бан, потом снимают очки, а потом уже лишат профессионального статуса.
Сейчас никто не понимает, в какой ситуации "Карпаты" и что там можно планировать", – сказал Вацко.
Напомним, что на данный момент "Карпаты" лидируют в группе А Первой лиги и являются одним из главных претендентов на повышение в классе.
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