Карпатам предлагают 1,5 млн евро за Бабогло - Источник

"Карпаты" имеют большое трансферное предложение по центральному защитнику Владиславу Бабогло. Об этом утверждает журналист Виктор Вацко.

"Многие летом удивлялись, когда "Карпаты" заплатили "Александрии" 600 тысяч евро за Бабогло. А сейчас у "Карпат" есть по нему предложение на 1,5 миллиона евро из-за рубежа. Европейский чемпионат, не топовый, но деньги готовы платить", - отметил Вацко.

Также по словам журналиста, неназванный клуб из чемпионата Польши предложил 1 миллион евро за еще одного летнего новичка, который пришел свободным агентом. Его имя не разглашается.

25-летний Бабогло присоединился к "Карпатам" из "Александрии" этим летом. В текущем сезоне Владислав провел 9 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. В его активе также 8 поединков за сборную Молдовы.