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Карпатам предлагают 1,5 млн евро за Бабогло - Источник

Первая лига

Защитник может продолжить карьеру в Европе

Карпатам предлагают 1,5 млн евро за Бабогло - Источник

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською
Новина українською

"Карпаты" имеют большое трансферное предложение по центральному защитнику Владиславу Бабогло. Об этом утверждает журналист Виктор Вацко.

"Многие летом удивлялись, когда "Карпаты" заплатили "Александрии" 600 тысяч евро за Бабогло. А сейчас у "Карпат" есть по нему предложение на 1,5 миллиона евро из-за рубежа. Европейский чемпионат, не топовый, но деньги готовы платить", - отметил Вацко.

Также по словам журналиста, неназванный клуб из чемпионата Польши предложил 1 миллион евро за еще одного летнего новичка, который пришел свободным агентом. Его имя не разглашается.

25-летний Бабогло присоединился к "Карпатам" из "Александрии" этим летом. В текущем сезоне Владислав провел 9 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. В его активе также 8 поединков за сборную Молдовы.

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Виктор Вацко Владислав Бабогло Карпаты (Львов)
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1 голосов
Источник:
Вацко Live
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
22.11.2023 в 14:22
Продавати треба за такі гроші
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
22.11.2023 в 14:22
Продавати треба за такі гроші
Ответить
0
0

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