Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпатам предлагают 1,5 млн евро за Бабогло - Источник
Защитник может продолжить карьеру в Европе
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" имеют большое трансферное предложение по центральному защитнику Владиславу Бабогло. Об этом утверждает журналист Виктор Вацко.
"Многие летом удивлялись, когда "Карпаты" заплатили "Александрии" 600 тысяч евро за Бабогло. А сейчас у "Карпат" есть по нему предложение на 1,5 миллиона евро из-за рубежа. Европейский чемпионат, не топовый, но деньги готовы платить", - отметил Вацко.
Также по словам журналиста, неназванный клуб из чемпионата Польши предложил 1 миллион евро за еще одного летнего новичка, который пришел свободным агентом. Его имя не разглашается.
25-летний Бабогло присоединился к "Карпатам" из "Александрии" этим летом. В текущем сезоне Владислав провел 9 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. В его активе также 8 поединков за сборную Молдовы.
Популярное сейчас
- Президент Наполи Де Лаурентис: Украину ограбили в матче против Италии
- Бразилия - Аргентина 0:1. Исторический результат
- Матч Бразилия - Аргентина был задержан из-за бесчинства полиции. Месси вернул команду в раздевалку
- Швед не планирует возвращаться в Карпаты
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
Комментарии 1