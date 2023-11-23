Техдиректор Карпат прокомментировал слухи о миллионных долгах клуба

Технический директор "Карпат" Тарас Гордиенко прокомментировал информацию о признании нынешнего ФК "Карпаты" правопреемником старого ФК со всеми возможными последствиями такого решения.

"На такие вещи уважаемый человек реагировать не будет. Никаких частных, эксклюзивных комментариев не будет. Дождитесь официального заявления клуба.

Пусть стихнет все это, тогда и будут нормальные, официальные комментарии. Разгонять волны мы не будем", - сказал Гордиенко в комментарии Sport-express.ua.