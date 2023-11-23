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Техдиректор Карпат прокомментировал слухи о миллионных долгах клуба
"Разгонять волны мы не будем"
Фото: fckarpaty.org.ua
Технический директор "Карпат" Тарас Гордиенко прокомментировал информацию о признании нынешнего ФК "Карпаты" правопреемником старого ФК со всеми возможными последствиями такого решения.
"На такие вещи уважаемый человек реагировать не будет. Никаких частных, эксклюзивных комментариев не будет. Дождитесь официального заявления клуба.
Пусть стихнет все это, тогда и будут нормальные, официальные комментарии. Разгонять волны мы не будем", - сказал Гордиенко в комментарии Sport-express.ua.
Напомним, ранее журналист Виктор Вацко сообщал, что сумма задолженности составляет около 8 миллионов евро или долларов. После чего ТаТоТаке заявили, что "Карпаты" готовы погасить все долги предыдущих владельцев — как морально, так и материально.
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