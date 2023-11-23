  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Техдиректор Карпат прокомментировал слухи о миллионных долгах клуба
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Техдиректор Карпат прокомментировал слухи о миллионных долгах клуба

Первая лига

"Разгонять волны мы не будем"

Техдиректор Карпат прокомментировал слухи о миллионных долгах клуба

Фото: fckarpaty.org.ua

Новина українською
Новина українською

Технический директор "Карпат" Тарас Гордиенко прокомментировал информацию о признании нынешнего ФК "Карпаты" правопреемником старого ФК со всеми возможными последствиями такого решения.

"На такие вещи уважаемый человек реагировать не будет. Никаких частных, эксклюзивных комментариев не будет. Дождитесь официального заявления клуба.

Пусть стихнет все это, тогда и будут нормальные, официальные комментарии. Разгонять волны мы не будем", - сказал Гордиенко в комментарии Sport-express.ua.

Напомним, ранее журналист Виктор Вацко сообщал, что сумма задолженности составляет около 8 миллионов евро или долларов. После чего ТаТоТаке заявили, что "Карпаты" готовы погасить все долги предыдущих владельцев — как морально, так и материально.

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 проявляет интерес к лучшему бомбардиру Второй лиги из Звягеля
yellow-arrow
Тернопольская Нива организует поездку болельщиков на выездной матч с Карпатами
yellow-arrow
Карпатам предлагают 1,5 млн евро за Бабогло - Источник
Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости