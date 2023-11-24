Карпаты – Нива Тернополь 3:0. Мощный второй тайм

Поединок лидера и седьмой команд группы. Львовяне даже, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, играют солидно и они стремились на мажорной ноте завершить год. Что касается гостей, то тернопольскому коллективу нужно было побеждать, чтобы сохранять теоретические шансы на топ-5.

Противостояние во Львове вызвало особый интерес, ведь игры "Карпат" всегда интересные. Подопечные Маркевича выделяются на фоне других команд в группе. Однако на стадионе "Украины" соперники не смогли отличится до перерыва. Кстати, это был единственный матч, в котором голов не было забито в первой половине встречи. Львовяне были ближе к тому, чтобы выйти вперед, но стоит отметить блестящую игру голкипера "Нивы" Механива. У гостей были проблемы с конструктивом, но они играли до конца, старались не проигрывать в борьбе. Интересна и напряжена первая половина встречи.

Во втором тайме подопечные Стахива продолжали навязывать борьбу лидеру группы. Стоит отметить смелость гостей, которые при первой возможности пытались все же выходили в атаку. Тем не менее, хозяева все же добились своего. Шикарным ударом со штрафного отметился Картушов – 1:0. Замена Маркевича сработала.

До завершения матча хозяева забили еще дважды. Мячи в свой актив записали Чачуа и Невес – 3:0. Таким образом, "Карпаты" завершают эту часть сезона на первом месте, а "Нива" – на восьмом.

"Карпаты" - "Нива" Тернополь 3:0

Голы: Картушов (64), Невес (78), Чачуа (89)

Удаление: Танчак (84)

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Сакив, Бабогло, Векляк, Полегенько, Чех, Рябов, Костенко, Подлепенец, Чачуа, Невес

"Нива" Тернополь (стартовый состав): Механив - Зинь, Хруставка, Танчак, Мудрый, Давыдов, Бороденко, Дорошенко, Гатала, Волохатый, Бей