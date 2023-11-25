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Польский клуб предлагает 1 млн евро за вингера Карпат

Первая лига
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Речь идет о Яне Костенко

Польский клуб предлагает 1 млн евро за вингера Карпат

фото из свободных источников

Новина українською

Львовское издание "Спортивка" подтвердило информацию журналиста Виктора Вацко о том, что неназванный львовский клуб предлагает "Карпатам" 1 млн евро за игрока львовян.

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Также издание назвало имя футболиста – по данным источника, речь идет о вингере "зелено-белых" Яне Костенко.

Впрочем, также стоить отметить, что не факт что "Карапты" не факт, что продадут игрока. Ранее была информация, что львовский клуб намерен не только сохранить, но и усилить костяк команды под УПЛ.

Напомним, что 20-летний Костенко стал игроком "Карпат" прошлым летом, перебравшись в "зелено-белые" на правах свободного агента. До этого он защищал цвета перволиговой "Полтавы", а еще раньше находился в структуре "Ворсклы".

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Источник:
Спортивка
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