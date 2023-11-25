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Маркевич: Карпаты ищут нападающего - один форвард не сможет вытянуть второй круг
Наставник Карпат рассказал о зимних трансферных планах
Фото: fckarpaty.org
Главный тренер "
- Есть список игроков, которые уже точно покинут "Карпаты"?
- Пока что мы никого отправлять не будем. Сейчас не так легко найти футболистов. Сейчас игроки, которые есть в нашем распоряжении, будут готовиться ко второму кругу. Зависит еще от того, кого мы возьмем. Возможно, тогда кто-то пойдет в аренду.
- Игорь Невес забил восемь мячей, Амбросий Чачуа - пять. Что скажете об их игре?
- Чачуа молодец, он старается и полностью отдается игре. Каждый матч проводит без замен, каждый поединок пробегает 12 километров, это очень высокий показатель. Амбросий - настоящий капитан.
Что касается Игора Невеса, то он тоже демонстрирует неплохой результат, но конечно, мы ищем еще нападающего, потому что он у нас один. Это сейчас наш самый большой дефицит, ведь один форвард не сможет вытянуть второй круг.
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