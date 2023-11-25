Мариуполь – Кремень 1:0. Приазовцы поднимаются в топ-3

"Кремень" с 17 сентября на выезде очков в чемпионате не набирал – 4 поражения подряд. В прошлом туре "Мариуполь" в гостях сыграл вничью с запорожским Металлургом и находился на четвертом месте турнирной таблицы группы.

Уже в дебюте противостояния приазовцы открыли счет. После передачи Мочевинского мощно в дальний угол пробил Харжевский – 1:0. Хорошее подключение к атаке защитника "Мариуполя". По счету подопечные Красноперова играли уверенно. Такой счет после первого тайма позволял мариупольцам завершить осенью сезона на третьем месте.

Во второй половине встречи пытались больше контролировать мяч гости, но атаки футболистов "Мариуполя" были интереснее. Подопечные Красноперова довели игру до победного результата и завершили 2023 год на третьем месте.

"Мариуполь" - "Кремень" 1:0

Голы: Харжевский (7)

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко - Мамросенко, Терехов, Шушко, Харжевский, Булгаков, Гошкодеря, Мочевинский, Пентелейчук, Пуды, Батальский

"Кремень" (стартовый состав): Слуцкий - Аркуша, Сидоренко, Толкач, Азизов, Панчишин, Савицкий, Жданович, Глоба, Галоян, Трофимюк