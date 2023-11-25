Левый Берег – Виктория 5:0. Киевляне идут на зимнюю паузу на втором месте

Поединок второй и третьей команд группы. Уже шесть матчей подряд столичный клуб не пропускал голов в чемпионате и стремился продолжить эту серию. "Виктория" в прошлой игре потерпела первое домашнее поражение в Первой лиге, уступив лидеру группы "Ингульца".

В начале встречи больше контролировали мяч гости, но открыли счет киевляне. Отличился герой матча с "Металлургом" Иван Когут. Иван из пределов штрафной пробил в дальний угол – 1:0. Спустя девять минут хозяева увеличили свое преимущество. Капитан "Левого Берега" Спиваков мощно пробил в верхний угол – 2:0. Шикарный гол! В конце тайма Якымив довел счет до разгромного – 3:0. С комфортным преимуществом подопечные Первака ушли на перерыв.

В начале второго тайма шикарную возможность забить мяч престижа потеряли гости, когда Шаврин не смог реализовать пенальти. А вот хозяева свой момент реализовали. Во второй раз в игре отличился Спиваков – 4:0. Жырную точку в матче поставил Руслан Дедух - 5:0.

Победа позволила киевлянам завершить осенью сезона на втором месте, а вот сумчане опустились на пятое.

"Левый Берег" - "Виктория" 5:0

Голы: И. Когут (12), Спиваков (21), Якымив (40), Дедух (84)

Нереализованный пенальти: Шаврин (56)

Удаление: Сахно (72)

"Левый Берег" (стартовый состав): Чеботарев - Дударенко, Слотюк, Якымив, Астахов, Спиваков, Дедух, И. Когут, М. Когут, Войцеховский, Сухоручко

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко – Зозуля, Сасовский, Нелин, Сахно, Лебеденко, Долинский, Мышенко, Машталир, Шаврин, Евпак