Чернигов – Полтава 2:2. Гости в Чемпионской группе

"Чернигов" в прошлом туре прервал свою затяжную проигрышную серию из шести игр и в гостях одолел "Горняк-Спорт". Полтавчанам, чтобы выйти в Чемпионскую группу, достаточно было завершить матч и вничью. Однако на ничью никто из этих соперников не играл.

Полтавчане на правах фаворита противостояния с первых минут начали оказывать давление на защиту соперника, но довести свои атаки до логического завершения они не могли. Но на 19-й минуте гости все же открыли счет. После передачи Щербака с нескольких метров переправил мяч в сетку Копытов – 0:1. У "северян" были существенные проблемы с комбинационным футболом, а подопечные Сысенко не рисковали.

Второй тайм для гостей начался очень успешно. После передачи Бужина в дальний угол из пределов штрафной пробил капитан "Полтавы" Щербак – 0:2. В конце встречи вернул интригу в матч Койдан, а в компенсированое время Романченко сравняв счет - 2:2.

В итоге матч завершился вничью - 2:2.

"Чернигов" - "Полтава" 2:2

Голы: Койдан (82), Романченко (90+4) - Копытов (19), Щербак (47)

"Чернигов" (стартовый состав): Ширай - Шумило, Зенченко, Романченко, Лакеенко, Быбик, Мироненко, Койдан, Сердюк, Ментей, Федосов

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба - Бужин, Опанасенко, Ходуля, Мигунов, Даниленко, Копытов, Горжуй, Щербак, Перебора, Вивдич