  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Претенденты на УПЛ и понижение. В Первой лиге состоялось разделение команд на классы
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Претенденты на УПЛ и понижение. В Первой лиге состоялось разделение команд на классы

Первая лига

Чемпионат продолжится уже весной

Претенденты на УПЛ и понижение. В Первой лиге состоялось разделение команд на классы

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера завершилась осенняя часть сезона в Первой лиге. Были определены команды, которые весной будут играть в группе "Чемпионская" и группе "Выбывание". Напомним, что по пять первых команд из двух групп будут бороться за повышение в классе, а все остальные – за право сохранить прописку в Первой лиге.

Весной в группе "Чемпионская" будут играть: "Карпаты", "Эпицентр", "Агробизнес", "Нива" Бузовая, "Прикарпатье", "Ингулец", "Левый Берег", "Мариуполь", "Полтава", "Виктория". За сохранение прописки в Первой лиге будут бороться: "Металлург", "Буковина", "Подолье", "Нива" Тернополь, "Горняк-Спорт", "Металлист", "Кремень", "Диназ", "Чернигов", "Хуст" .

На втором этапе этого сезона команды будут сохранять все показатели, набранные на первом этапе. Будут играть десять матчей – два круга с соперниками из параллельной группы.

В УПЛ по регламенту напрямую выходят первые два места, третье и четвертое играют стыковые матчи с 13 и 14 местами Премьер-лиги. Во Вторую лигу напрямую вылетают три последних места, еще два будут играть стыковые матчи с 2 и 3 местами низшего дивизиона.

Базовая дата начала весенней части сезона – 23 марта.

Претенденты на УПЛ и понижение. В Первой лиге состоялось разделение команд на классы - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Металлист откажется от услуг Маткобожика, - Источник
yellow-arrow
Завершилась осенняя часть сезона. Результаты и таблица Первой лиги
yellow-arrow
Ингулец – Горняк-Спорт 1:1. Сенсационный результат
Первая лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости