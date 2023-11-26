Претенденты на УПЛ и понижение. В Первой лиге состоялось разделение команд на классы

Вчера завершилась осенняя часть сезона в Первой лиге. Были определены команды, которые весной будут играть в группе "Чемпионская" и группе "Выбывание". Напомним, что по пять первых команд из двух групп будут бороться за повышение в классе, а все остальные – за право сохранить прописку в Первой лиге.

Весной в группе "Чемпионская" будут играть: "Карпаты", "Эпицентр", "Агробизнес", "Нива" Бузовая, "Прикарпатье", "Ингулец", "Левый Берег", "Мариуполь", "Полтава", "Виктория". За сохранение прописки в Первой лиге будут бороться: "Металлург", "Буковина", "Подолье", "Нива" Тернополь, "Горняк-Спорт", "Металлист", "Кремень", "Диназ", "Чернигов", "Хуст" .

На втором этапе этого сезона команды будут сохранять все показатели, набранные на первом этапе. Будут играть десять матчей – два круга с соперниками из параллельной группы.

В УПЛ по регламенту напрямую выходят первые два места, третье и четвертое играют стыковые матчи с 13 и 14 местами Премьер-лиги. Во Вторую лигу напрямую вылетают три последних места, еще два будут играть стыковые матчи с 2 и 3 местами низшего дивизиона.

Базовая дата начала весенней части сезона – 23 марта.