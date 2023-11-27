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Маркевич - о долгах "старых" Карпат: Президент где-то посмеялся, сказал, что все будет нормально
В Карпатах никакой паники нет
Фото: fckarpaty.org
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич ответил на вопрос о
– "Карпаты" признали спортивным правопреемником старого клуба. Но ваш клуб заявляет, что родился в 2020 году. В каком сейчас состоянии развитие вопроса о правопреемстве "Карпат"?
- Это больше вопрос к президенту клуба, к юристам. Могу сказать одно – никакой паники в клубе нет, все нормально.
Что касается пишущих долгов - президент где-то посмеялся над тем, сказал, что все будет нормально. Это все, что я могу сказать. Больше вопрос не ко мне. Но что знаю – никакой паники в клубе нет, все нормально.
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