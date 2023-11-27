Маркевич - о долгах "старых" Карпат: Президент где-то посмеялся, сказал, что все будет нормально

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич ответил на вопрос о признании ФИФА львовян спортивным преемником старого клуба.

– "Карпаты" признали спортивным правопреемником старого клуба. Но ваш клуб заявляет, что родился в 2020 году. В каком сейчас состоянии развитие вопроса о правопреемстве "Карпат"?

- Это больше вопрос к президенту клуба, к юристам. Могу сказать одно – никакой паники в клубе нет, все нормально.

Что касается пишущих долгов - президент где-то посмеялся над тем, сказал, что все будет нормально. Это все, что я могу сказать. Больше вопрос не ко мне. Но что знаю – никакой паники в клубе нет, все нормально.