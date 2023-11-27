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Легенда Ингульца покинул клуб. Им интересуется Верес Лавриненко

Первая лига
Обновлено

Евгений Запорожец отыграл за Ингулец 230 матчей

Легенда Ингульца покинул клуб. Им интересуется Верес Лавриненко

inhulets.com

Новина українською

"Ингулец" расстался с одним из лидеров команды Евгением Запорожцем. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт полузащитника истекал в конце 2023 года и стороны не продлили сотрудничество.

При этом, как сообщает Sport.ua, хавбек может продолжить карьеру в "Вересе". Сам футболист подтвердил, что у него есть вариант с ровенским клубом.

Отметим, что "Верес" возглавляет Сергей Лавриненко, хорошо знакомый с возможностями игрока по шестилетней совместной работе в "Ингульце".

Запорожец всю профессиональную карьеру провел в составе "Ингульца". Он присоединился к команде в 2014 году, когда клуб из Кировоградской области выступал еще под именем "Агрофирма Пятихатская" в чемпионате Украины среди аматоров.

Всего 29-летний футболист провел 230 матчей за "Ингулец". Вместе с командой он прошел путь от Второй лиги до УПЛ, а также был финалистом Кубка Украины-2018/19.

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Источник:
sport.ua
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