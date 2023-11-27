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Легенда Ингульца покинул клуб. Им интересуется Верес Лавриненко
Евгений Запорожец отыграл за Ингулец 230 матчей
inhulets.com
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При этом, как сообщает Sport.ua, хавбек может продолжить карьеру в "Вересе". Сам футболист подтвердил, что у него есть вариант с ровенским клубом.
Отметим, что "Верес" возглавляет Сергей Лавриненко, хорошо знакомый с возможностями игрока по шестилетней совместной работе в "Ингульце".
Запорожец всю профессиональную карьеру провел в составе "Ингульца". Он присоединился к команде в 2014 году, когда клуб из Кировоградской области выступал еще под именем "Агрофирма Пятихатская" в чемпионате Украины среди аматоров.
Всего 29-летний футболист провел 230 матчей за "Ингулец". Вместе с командой он прошел путь от Второй лиги до УПЛ, а также был финалистом Кубка Украины-2018/19.
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