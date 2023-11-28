  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Маркевич: Целостной игры у Карпат еще нет, я это прекрасно понимаю
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич: Целостной игры у Карпат еще нет, я это прекрасно понимаю

Первая лига
Обновлено

Есть еще над чем работать

Маркевич: Целостной игры у Карпат еще нет, я это прекрасно понимаю

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич подвел итоги сезона и поделился планами команды на весну.

“Целостной игры еще нет, и я это прекрасно понимаю. Возможно, только в игре с "Агробизнесом" команда от начала и до конца выполняла тренерские наставления и провела действительно хороший матч. В общем, случалось так, что первый тайм проводили хорошо, а второй – не очень. Это наша главная проблема. Нужно приучить футболистов к тому, что нужно с первой до последней минуты отрабатывать на максимуме. Конечно, мы должны выполнить главную задачу – выйти в УПЛ. Сделаем все возможное, чтобы так произошло.

Планы на весеннюю часть ясны – нам нужно провести еще десять матчей против команд из другой географической группы. Пока мы не изучали будущих соперников, ведь во всех командах будут изменения.

Очевидно, что вся борьба впереди. У нас есть гандикап, но поверьте мне – мы будем настраивать всех футболистов и сами себя на то, что все только впереди. Мы будем очень серьезно готовиться к заключительным матчам. Наша задача – не просто выйти в УПЛ, а финишировать на первом месте", – сказал Маркевич.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Карпаты" заняли первое место в группе А Первой лиги, оторвавшись от ближайшего конкурента ("Эпицентра") на 14 очков.

По теме
yellow-arrow
Игрок Диназа, который ударил судью, получил шесть месяцев дисквалификации
yellow-arrow
Ярославский интересуется происходящим в Металлисте. Финансирование стабильное - Цыганык
yellow-arrow
Цыганык: Полесье "очень хочет" Пихаленка, но Днепр-1 не планирует зимой отпускать лидеров
Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Карпати Львів
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости