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Маркевич: Целостной игры у Карпат еще нет, я это прекрасно понимаю
Есть еще над чем работать
fckarpaty.org.ua
Главный тренер "
“Целостной игры еще нет, и я это прекрасно понимаю. Возможно, только в игре с "Агробизнесом" команда от начала и до конца выполняла тренерские наставления и провела действительно хороший матч. В общем, случалось так, что первый тайм проводили хорошо, а второй – не очень. Это наша главная проблема. Нужно приучить футболистов к тому, что нужно с первой до последней минуты отрабатывать на максимуме. Конечно, мы должны выполнить главную задачу – выйти в УПЛ. Сделаем все возможное, чтобы так произошло.
Планы на весеннюю часть ясны – нам нужно провести еще десять матчей против команд из другой географической группы. Пока мы не изучали будущих соперников, ведь во всех командах будут изменения.
Очевидно, что вся борьба впереди. У нас есть гандикап, но поверьте мне – мы будем настраивать всех футболистов и сами себя на то, что все только впереди. Мы будем очень серьезно готовиться к заключительным матчам. Наша задача – не просто выйти в УПЛ, а финишировать на первом месте", – сказал Маркевич.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Карпаты" заняли первое место в группе А Первой лиги, оторвавшись от ближайшего конкурента ("Эпицентра") на 14 очков.
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