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Украинский клуб прекращает свою деятельность на период войны

Первая лига

Сейчас в клубе планируют больше средств направлять на ВСУ

Украинский клуб прекращает свою деятельность на период войны

Фото: instagram.com/nyva_buzova

Новина українською

Представитель Первой лиги "Нива" прекращает свою деятельность на период войны. Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Владимир Зверов.

По словам главного тренера "Нивы" Игоря Жабченко, президент клуба Октай Эфендиев не против возобновить работу клуба после войны, после победы. А сейчас планирует больше средств направлять на ВСУ.

"Нива" Бузова по итогам первого этапа Первой лиги вышла в верхнюю 10-ку команд, которые весной будут разыгрывать путевки в УПЛ.

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Источник:
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Комментарии
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Fata Morgana (Запорожье)
01.12.2023 в 13:06
Оба на! И что теперь? Девять команд в чемпионской будут шпилить или в чемпионскую добавят либо Буковину (21 очко), либо "Металлург"(25 очков) которые осели на 6-ом месте?
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Комментарии 1
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Fata Morgana (Запорожье)
01.12.2023 в 13:06
Оба на! И что теперь? Девять команд в чемпионской будут шпилить или в чемпионскую добавят либо Буковину (21 очко), либо "Металлург"(25 очков) которые осели на 6-ом месте?
Ответить
0
0

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