Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинский клуб прекращает свою деятельность на период войны
Сейчас в клубе планируют больше средств направлять на ВСУ
Фото: instagram.com/nyva_buzova
Представитель Первой лиги "Нива" прекращает свою деятельность на период войны. Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Владимир Зверов.
По словам главного тренера "Нивы" Игоря Жабченко, президент клуба Октай Эфендиев не против возобновить работу клуба после войны, после победы. А сейчас планирует больше средств направлять на ВСУ.
"Нива" Бузова по итогам первого этапа Первой лиги вышла в верхнюю 10-ку команд, которые весной будут разыгрывать путевки в УПЛ.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Fata Morgana (Запорожье)
01.12.2023 в 13:06
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Іще два тижні, і запалає…
- Позор турецких клубов в Европе, Заря без евровесны, Лион уволил Гроссо, а Довбик вернулся к тренировкам. Главные новости за 30 ноября
- Лига конференций. Уже известны 12 команд весенней части плей-офф
- Маркевич - о долгах "старых" Карпат: Президент где-то посмеялся, сказал, что все будет нормально
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1