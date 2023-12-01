Украинский клуб прекращает свою деятельность на период войны

Представитель Первой лиги "Нива" прекращает свою деятельность на период войны. Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Владимир Зверов.

По словам главного тренера "Нивы" Игоря Жабченко, президент клуба Октай Эфендиев не против возобновить работу клуба после войны, после победы. А сейчас планирует больше средств направлять на ВСУ.

"Нива" Бузова по итогам первого этапа Первой лиги вышла в верхнюю 10-ку команд, которые весной будут разыгрывать путевки в УПЛ.