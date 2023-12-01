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По регламенту место Нивы Бузовой в чемпионской группе Первой лиги должна занять Буковина
Нива снимается с соревнований на время войны
Фото: ФК Буковина
В пятницу, 1 декабря, появилась информация, что
Если команда из Киевской области действительно снимется с турнира, ее место должна занять "Буковина".
Это предусмотрено пунктом 15 статьи 9 регламента Первой лиги на сезон 2023/24: "Если команда Первой лиги снимается перед вторым этапом соревнований, то ее место во втором этапе занимает команда, занявшая следующее место в турнирной таблице первого этапа в группе, с которой снялась эта команда".
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Напомним, что по итогам осенней части турнира первые 5 мест каждой из групп Первой лиги сформировали чемпионскую группу, которая будет бороться за победу в турнире и выход в УПЛ.
"Нива" Бузовая расположилась на четвертой строчке в группе А. В топ-5 этой группы также есть "Карпаты", "Эпицентр", "Агробизнес" и "Прикарпатье".
Шестое место в группе А Первой лиги после первого этапа занимает "Буковина".
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