По регламенту место Нивы Бузовой в чемпионской группе Первой лиги должна занять Буковина

В пятницу, 1 декабря, появилась информация, что "Нива" Бузовая из Первой лиги прекращает деятельность на период войны.

Если команда из Киевской области действительно снимется с турнира, ее место должна занять "Буковина".

Это предусмотрено пунктом 15 статьи 9 регламента Первой лиги на сезон 2023/24: "Если команда Первой лиги снимается перед вторым этапом соревнований, то ее место во втором этапе занимает команда, занявшая следующее место в турнирной таблице первого этапа в группе, с которой снялась эта команда".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что по итогам осенней части турнира первые 5 мест каждой из групп Первой лиги сформировали чемпионскую группу, которая будет бороться за победу в турнире и выход в УПЛ.

"Нива" Бузовая расположилась на четвертой строчке в группе А. В топ-5 этой группы также есть "Карпаты", "Эпицентр", "Агробизнес" и "Прикарпатье".

Шестое место в группе А Первой лиги после первого этапа занимает "Буковина".