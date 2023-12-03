Карпаты собираются подписать вратаря из второй лиги

По информации Zorya Londonsk, "Карпаты" собираются подписать Никиту Федотова.

23-летний голкипер перейдет в "Карпаты" уже зимой. До этого Федотов выступал за "ЮКСА", из 20 матчей Никита простоял "на ноль" в девяти матчах.

Напомним, Федотов – воспитанник Шахтера. Выступал за Полтаву и Полесье

https://football24.ua/ru/pervaja_liga_tag50830/

Напомним, Федотов – воспитанник "Шахтера". Выступал за "Полтаву" и "Полесье".