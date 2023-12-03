  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Карпаты собираются подписать вратаря из второй лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты собираются подписать вратаря из второй лиги

Первая лига

Карпаты начинают работу на трансферном рынке

Карпаты собираются подписать вратаря из второй лиги

Телеграм

UA-Футбол
Новина українською

По информации Zorya Londonsk, "Карпаты" собираются подписать Никиту Федотова.

23-летний голкипер перейдет в "Карпаты" уже зимой. До этого Федотов выступал за "ЮКСА", из 20 матчей Никита простоял "на ноль" в девяти матчах.

Напомним, Федотов – воспитанник Шахтера. Выступал за Полтаву и Полесье
https://football24.ua/ru/pervaja_liga_tag50830/

Напомним, Федотов – воспитанник "Шахтера". Выступал за "Полтаву" и "Полесье".

По теме
yellow-arrow
"У нас есть все возможности и условия проводить собрания в Черновцах": тренер Буковины о подготовке ко второй части сезона
yellow-arrow
Чижевский: Я не понимал, что футболист поедет в Польшу, будет себе спокойно спать, а его жена с ребенком будут бегать по подвалам
yellow-arrow
По регламенту место Нивы Бузовой в чемпионской группе Первой лиги должна занять Буковина
Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Zorya Londonsk
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости