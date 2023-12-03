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Карпаты собираются подписать вратаря из второй лиги
Карпаты начинают работу на трансферном рынке
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По информации Zorya Londonsk, "Карпаты" собираются подписать Никиту Федотова.
23-летний голкипер перейдет в "Карпаты" уже зимой. До этого Федотов выступал за "ЮКСА", из 20 матчей Никита простоял "на ноль" в девяти матчах.
Напомним, Федотов – воспитанник Шахтера. Выступал за Полтаву и Полесье
https://football24.ua/ru/pervaja_liga_tag50830/
https://football24.ua/ru/pervaja_liga_tag50830/
Напомним, Федотов – воспитанник "Шахтера". Выступал за "Полтаву" и "Полесье".
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Источник:Zorya Londonsk
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