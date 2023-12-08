  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Два клуба УПЛ интересуются 22-летним защитником перволиговского Хуста
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два клуба УПЛ интересуются 22-летним защитником перволиговского Хуста

Первая лига
Обновлено

Игорь Тихненко на радаре двух клубов УПЛ

Два клуба УПЛ интересуются 22-летним защитником перволиговского Хуста

фото из свободных источников

Новина українською

Два клуба УПЛ интересуются защитником перволиговского "Хуста" Игорем Тихненко.

В свои ряды 22-летнего игрока хотели бы заполучить "Рух" и "Верес" хотели бы заполучить в свои ряды 22-летнего футболиста.

Ранее Тихненко выступал за клуб "Мункач" и за вторую команду чешской "Высочины" Иглава. С осени 2022 года играет за "Хуст".

Тихненко ыыступает в амплуа центрального защитника, но может сыграть на флангах обороны или опорным хавбеком. В текущем сезоне провел за "Хуст" 16 матчей.

По теме
yellow-arrow
Левый берег официально опроверг слухи о контактах с Шараном
yellow-arrow
Верес интересуется двумя защитниками Нивы Бузовой
yellow-arrow
Карпаты досрочно вернули Пороха Металлисту
Верес (Ровно) Рух (Львов) ФК Хуст
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости