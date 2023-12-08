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Два клуба УПЛ интересуются 22-летним защитником перволиговского Хуста
Игорь Тихненко на радаре двух клубов УПЛ
фото из свободных источников
Два клуба УПЛ интересуются защитником перволиговского "
В свои ряды 22-летнего игрока хотели бы заполучить "Рух" и "Верес" хотели бы заполучить в свои ряды 22-летнего футболиста.
Ранее Тихненко выступал за клуб "Мункач" и за вторую команду чешской "Высочины" Иглава. С осени 2022 года играет за "Хуст".
Тихненко ыыступает в амплуа центрального защитника, но может сыграть на флангах обороны или опорным хавбеком. В текущем сезоне провел за "Хуст" 16 матчей.
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Источник:Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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