Два клуба УПЛ интересуются 22-летним защитником перволиговского Хуста

Два клуба УПЛ интересуются защитником перволиговского " Хуста " Игорем Тихненко.

В свои ряды 22-летнего игрока хотели бы заполучить "Рух" и "Верес" хотели бы заполучить в свои ряды 22-летнего футболиста.

Ранее Тихненко выступал за клуб "Мункач" и за вторую команду чешской "Высочины" Иглава. С осени 2022 года играет за "Хуст".

Тихненко ыыступает в амплуа центрального защитника, но может сыграть на флангах обороны или опорным хавбеком. В текущем сезоне провел за "Хуст" 16 матчей.