Молдавский Шериф заинтересован двумя игроками из первой лиги

Как сообщает SportArena, молдавский "Шериф" заинтересован в игроках "Карпат", а именно в голкипере Андрее Кожухаре и защитнике Владиславе Бабогло.

Руководство "Шерифа" готовые потратить до 1,5 млн евро за украинцев, но ранее Виктор Вацко говорил что молдавский клуб готовый отдать 1,5 млн евро только защитника Владислава Бабогло

Напомним, за текущий сезон Бабогло провел 9 матчей и забил 1 гол, Кожухаре же провел 18 матчей, 12 с которых отыграл "на нуль".