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Новым владельцем Нивы Бузовой стал президент клуба из Второй лиги

Первая лига

Команда продолжит выступления в Первой лиге

Новым владельцем Нивы Бузовой стал президент клуба из Второй лиги

Фото: ФК Нива Бузова

Новина українською

Президент второлигового клуба "Кудровка" Роман Солодаренко стал новым владельцем футбольного клуба "Нива" Бузовая.

Он провел переговоры с руководителем "Нивы" Октаем Эфендиевым, во время которых решили судьбу команды. "Нива" продолжит свои выступления в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что "Нива" Бузовая прекратит свою деятельность на период войны, поскольку Эфендиев планирует больше средств направлять на ВСУ.

"Нива" Бузова по итогам первого этапа Первой лиги вышла в верхнюю 10-ку команд, которые весной будут разыгрывать путевки в УПЛ.

"Кудровка" на зимний перерыв ушла на 6-м месте в турнирной таблице Второй лиги, набрав 24 балла в 16 матчах.

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Нива (Бузовая) ФК Кудровка
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Источник:
ФК Кудрівка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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