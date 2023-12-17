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Карпаты заинтересованы в подписании доминиканского нападающего
Сумма за 25-летнего игрока неизвестна
Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Сантьяго Росадо, "Карпаты" заинтересованы в Дорне Ромеро.
¡Salida inminente hacia Ucrania!????????????@santirosadom nos cuenta el nuevo destino del goleador de la #LigaTigo????, Dorny Romero sería nuevo refuerzo del Karpaty del futbol Ucraniano ???????? pic.twitter.com/cHZHA1KXfC— Tigo Sports Bolivia (@TigoSportsBol) December 15, 2023
Руководство "Карпат" заинтересовано в это зимнее трансферное окно подписать доминиканского нападающего Дорни Ромеро.
Напомним, Дорни Ромеро является лучшим бомбардиром в чемпионате Боливии.
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