  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Карпаты заинтересованы в подписании доминиканского нападающего
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты заинтересованы в подписании доминиканского нападающего

Первая лига
Обновлено

Сумма за 25-летнего игрока неизвестна

Карпаты заинтересованы в подписании доминиканского нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Сантьяго Росадо, "Карпаты" заинтересованы в Дорне Ромеро.

Руководство "Карпат" заинтересовано в это зимнее трансферное окно подписать доминиканского нападающего Дорни Ромеро.

Напомним, Дорни Ромеро является лучшим бомбардиром в чемпионате Боливии.

По теме
yellow-arrow
Состоялась жеребьевка календаря Первой лиги в группах Чемпионская и Выбывание
yellow-arrow
Президент Кудровки: Через семь лет команда будет играть в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Новым владельцем Нивы Бузовой стал президент клуба из Второй лиги
Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости