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Экс-хавбек Миная вернулся в Ингулец

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Сергей Панасенко уже играл за Ингулец в сезоне 2016/17

Экс-хавбек Миная вернулся в Ингулец

Фото: nkveres.com

Новина українською

Полузащитник Сергей Панасенко, который до недавнего времени выступал за "Минай", перешел в "Ингулец".

Детали и сроки соглашения контракта пресс-служба петровского клуба не сообщает.

Напомним, что 31-летний футболист покинул "Минай" по окончании осенней части сезона и провел в текущем сезоне за закарпатскую команду 9 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Также отметим, что Панасенко уже выступал за "Ингулец" в сезоне 2016/17.

"Ингулец" занял первое место в группе В Первой лиги и сыграет в чемпионской группе.

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Источник:
Інстаграм Інгульця
Опубликовал: Михаил Черныш
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