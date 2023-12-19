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Экс-хавбек Миная вернулся в Ингулец
Сергей Панасенко уже играл за Ингулец в сезоне 2016/17
Фото: nkveres.com
Полузащитник Сергей Панасенко, который до недавнего времени выступал за "Минай", перешел в "
Детали и сроки соглашения контракта пресс-служба петровского клуба не сообщает.
Напомним, что 31-летний футболист покинул "Минай" по окончании осенней части сезона и провел в текущем сезоне за закарпатскую команду 9 матчей во всех турнирах без результативных действий.
Также отметим, что Панасенко уже выступал за "Ингулец" в сезоне 2016/17.
"Ингулец" занял первое место в группе В Первой лиги и сыграет в чемпионской группе.
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