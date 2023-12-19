Экс-хавбек Миная вернулся в Ингулец

Полузащитник Сергей Панасенко, который до недавнего времени выступал за "Минай", перешел в " Ингулец ".

Детали и сроки соглашения контракта пресс-служба петровского клуба не сообщает.

Напомним, что 31-летний футболист покинул "Минай" по окончании осенней части сезона и провел в текущем сезоне за закарпатскую команду 9 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Также отметим, что Панасенко уже выступал за "Ингулец" в сезоне 2016/17.

"Ингулец" занял первое место в группе В Первой лиги и сыграет в чемпионской группе.