Карпаты выступили против создания европейской Суперлиги

Львовские " Карпаты " выступили с заявлением, что они выступают против создания европейской Суперлиги.

"Мы присоединяемся к клубам, которые уже высказались против Суперлиги и участия в ней. Наша цель – исключительно УПЛ", - заявили львовяне в Твиттере.

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Напомним, что 21 декабря суда Европейского Союза постановил, что УЕФА и ФИФА действовали против законодательства о конкуренции, заблокировав создание Суперлиги в 2021 году.

В последний раз львовяне принимали участие в еврокубках в сезоне 2011/12.