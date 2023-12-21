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Карпаты выступили против создания европейской Суперлиги

Первая лига
Обновлено

Сказали свое веское слово

Карпаты выступили против создания европейской Суперлиги

fckarpaty.com

Новина українською

Львовские "Карпаты" выступили с заявлением, что они выступают против создания европейской Суперлиги.

"Мы присоединяемся к клубам, которые уже высказались против Суперлиги и участия в ней. Наша цель – исключительно УПЛ", - заявили львовяне в Твиттере.

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Читайте такжеЕвропейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА о запрете создания Суперлиги

Напомним, что 21 декабря суда Европейского Союза постановил, что УЕФА и ФИФА действовали против законодательства о конкуренции, заблокировав создание Суперлиги в 2021 году.

В последний раз львовяне принимали участие в еврокубках в сезоне 2011/12.

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Суперлига Карпаты (Львов)
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1 голосов
Источник:
Twitter Карпат
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
21.12.2023 в 19:42
ДЕ МИНАЙ?!! Без заяви Минаю нічого не буде!
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Комментарии 3
Romerik (YNWA)
21.12.2023 в 19:42
ДЕ МИНАЙ?!! Без заяви Минаю нічого не буде!
Ответить
1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.12.2023 в 19:41
Гарний жарт!))
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0
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vgolovan (полтава)
21.12.2023 в 19:38
це такий жарт мабуть - залишилось тільки аматорам виступити проти і капець суперлізі
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2
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