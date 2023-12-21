Первая лига
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Карпаты выступили против создания европейской Суперлиги
Сказали свое веское слово
fckarpaty.com
Львовские "
"Мы присоединяемся к клубам, которые уже высказались против Суперлиги и участия в ней. Наша цель – исключительно УПЛ", - заявили львовяне в Твиттере.
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Напомним, что 21 декабря суда Европейского Союза постановил, что УЕФА и ФИФА действовали против законодательства о конкуренции, заблокировав создание Суперлиги в 2021 году.
В последний раз львовяне принимали участие в еврокубках в сезоне 2011/12.
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Источник:Twitter Карпат
Опубликовал: Михаил Черныш
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Romerik (YNWA)
21.12.2023 в 19:42
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