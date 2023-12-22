  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. 22-летний воспитанник Карпат вернулся в львовский клуб
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

22-летний воспитанник Карпат вернулся в львовский клуб

Первая лига

Вадим Гудзинский подписал контракт с Карпатами

22-летний воспитанник Карпат вернулся в львовский клуб

ФК Агробизнес

Новина українською

"Карпаты" подписали контракт с 22-летним центральным полузащитником Вадимом Гудзинским, сообщает Sport.ua.

Игрок тренировался с командой еще с осени, однако не мог быть дозаявлен вне трансферного окна.

Воспитанник львовского футбола нынешний сезон начинал в составе "Агробизнеса", за который сыграл 5 матчей, а в сентябре покинул клуб из Волочиска в качестве свободного агента.

До полномасштабной войны хавбек поиграл за "Карпаты" U19 и U21, затем защищал цвета львовян во Второй лиге, а перед стартом сезона 2021/2022 перебрался в "Агробизнес". предыдущего сезона.

По теме
yellow-arrow
У Буковины с нового года будет новый титульный спонсор, хорошо известный победами своих команд
yellow-arrow
Карпаты выступили против создания европейской Суперлиги
yellow-arrow
Запорожец: За победу в Кубке Украины среди любителей Поворознюк дал на команду 1 млн грн премиальных
Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости