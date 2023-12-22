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22-летний воспитанник Карпат вернулся в львовский клуб
Вадим Гудзинский подписал контракт с Карпатами
ФК Агробизнес
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Игрок тренировался с командой еще с осени, однако не мог быть дозаявлен вне трансферного окна.
Воспитанник львовского футбола нынешний сезон начинал в составе "Агробизнеса", за который сыграл 5 матчей, а в сентябре покинул клуб из Волочиска в качестве свободного агента.
До полномасштабной войны хавбек поиграл за "Карпаты" U19 и U21, затем защищал цвета львовян во Второй лиге, а перед стартом сезона 2021/2022 перебрался в "Агробизнес". предыдущего сезона.
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