Перволиговский Левый Берег подписал бразильского защитника с опытом игры в УПЛ

Перволиговый "Л евый берег " подписал 23-летнего бразильского экс-защитника "Руха" Сиднея Силву.

По информации Sport.ua, соглашение рассчитана на два года.

С 2019 по 2020 годы Сидней защищал цвета львовского "Руха", затем на правах аренды играл за армянский "Арарат".

В последнее время футболист выступал у себя на родине. В ноябре бразилец приехал на просмотр в "Левый берег", после чего ему и был предложен контракт.

Также сообщается, что киевская команда начнет подготовку к весеннему сезону 15 января 2024 года в Киеве.

Также "Левый берег" планирует усилиться еще 2-3 новичками, в частности, клуб проявляет интерес к вратарю тернопольской "Нивы" Максиму Механиву. Больше не будут выступать за "Левый берег" Олег Вакуленко и Юрий Репета.