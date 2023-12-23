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Перволиговский Левый Берег подписал бразильского защитника с опытом игры в УПЛ

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Левый берег вернул в Украину бразильца, который ранее играл за Рух

Перволиговский Левый Берег подписал бразильского защитника с опытом игры в УПЛ

fcrukh.com

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Перволиговый "Левый берег" подписал 23-летнего бразильского экс-защитника "Руха" Сиднея Силву.

По информации Sport.ua, соглашение рассчитана на два года.

С 2019 по 2020 годы Сидней защищал цвета львовского "Руха", затем на правах аренды играл за армянский "Арарат".

В последнее время футболист выступал у себя на родине. В ноябре бразилец приехал на просмотр в "Левый берег", после чего ему и был предложен контракт.

Также сообщается, что киевская команда начнет подготовку к весеннему сезону 15 января 2024 года в Киеве.

Также "Левый берег" планирует усилиться еще 2-3 новичками, в частности, клуб проявляет интерес к вратарю тернопольской "Нивы" Максиму Механиву. Больше не будут выступать за "Левый берег" Олег Вакуленко и Юрий Репета.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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