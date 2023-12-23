Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перволиговский Левый Берег подписал бразильского защитника с опытом игры в УПЛ
Левый берег вернул в Украину бразильца, который ранее играл за Рух
fcrukh.com
Перволиговый "Л
По информации Sport.ua, соглашение рассчитана на два года.
С 2019 по 2020 годы Сидней защищал цвета львовского "Руха", затем на правах аренды играл за армянский "Арарат".
В последнее время футболист выступал у себя на родине. В ноябре бразилец приехал на просмотр в "Левый берег", после чего ему и был предложен контракт.
Также сообщается, что киевская команда начнет подготовку к весеннему сезону 15 января 2024 года в Киеве.
Также "Левый берег" планирует усилиться еще 2-3 новичками, в частности, клуб проявляет интерес к вратарю тернопольской "Нивы" Максиму Механиву. Больше не будут выступать за "Левый берег" Олег Вакуленко и Юрий Репета.
Популярное сейчас
- В Оболонь пришла групповая повестка от ТЦК на 25 человек, – журналист
- Барселоне грозит исключение из Лиги чемпионов - Die Welt
- Убийство Пригожина организовал секретарь Совбеза РФ - Wall Street Journal
- Запорожец: За победу в Кубке Украины среди любителей Поворознюк дал на команду 1 млн грн премиальных
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке