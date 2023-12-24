  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Мирон Маркевич: Зимой подпишем максимум 5-6 новичков
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мирон Маркевич: Зимой подпишем максимум 5-6 новичков

Первая лига

Уже есть общение с тремя легионерами

Мирон Маркевич: Зимой подпишем максимум 5-6 новичков

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о планах клуба на ближайшее трансферное окно.

“Не следует ожидать значительных кадровых пертурбаций. Ведь с скелетом "Карпат" мы уже определились, эти игроки оправдали наши надежды, им можно доверять.

Конечно, "Карпаты" продолжают активно работать на трансферном рынке, переговоры ведутся с тремя легионерами, несколькими украинскими исполнителями. Но это усиление будет точечным, максимум 5-6 новичков. С ними будем пытаться определиться до отъезда на заграничные сборы”, - сказал Маркевич для Sport.ua.

Ранее стало известно, что "Карпаты" будут находиться в зимнем отпуске до 22 января. Сборы команда может провести в Испании.

Первый матч весенней части чемпионата у львовян запланирован на 23 марта (базовый день) против СК “Полтава”.

По теме
yellow-arrow
Тренер Карпат Маркевич рассказал, кто будет его ассистентом. Он помог вывести Днепр в финал ЛЕ
yellow-arrow
Максим Механив заинтересовал Левый Берег. Известны подробности возможного трансфера
yellow-arrow
Перволиговский Левый Берег подписал бразильского защитника с опытом игры в УПЛ
Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости