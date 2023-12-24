Мирон Маркевич: Зимой подпишем максимум 5-6 новичков

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о планах клуба на ближайшее трансферное окно.

“Не следует ожидать значительных кадровых пертурбаций. Ведь с скелетом "Карпат" мы уже определились, эти игроки оправдали наши надежды, им можно доверять. Конечно, "Карпаты" продолжают активно работать на трансферном рынке, переговоры ведутся с тремя легионерами, несколькими украинскими исполнителями. Но это усиление будет точечным, максимум 5-6 новичков. С ними будем пытаться определиться до отъезда на заграничные сборы”, - сказал Маркевич для Sport.ua.

Ранее стало известно, что "Карпаты" будут находиться в зимнем отпуске до 22 января. Сборы команда может провести в Испании.

Первый матч весенней части чемпионата у львовян запланирован на 23 марта (базовый день) против СК “Полтава”.