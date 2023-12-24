Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мирон Маркевич: Зимой подпишем максимум 5-6 новичков
Уже есть общение с тремя легионерами
Фото: ФК Карпати Львів
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о планах клуба на ближайшее трансферное окно.
“Не следует ожидать значительных кадровых пертурбаций. Ведь с скелетом "Карпат" мы уже определились, эти игроки оправдали наши надежды, им можно доверять.
Конечно, "Карпаты" продолжают активно работать на трансферном рынке, переговоры ведутся с тремя легионерами, несколькими украинскими исполнителями. Но это усиление будет точечным, максимум 5-6 новичков. С ними будем пытаться определиться до отъезда на заграничные сборы”, - сказал Маркевич для Sport.ua.
Ранее стало известно, что "Карпаты" будут находиться в зимнем отпуске до 22 января. Сборы команда может провести в Испании.
Первый матч весенней части чемпионата у львовян запланирован на 23 марта (базовый день) против СК “Полтава”.
Популярное сейчас
- Гари Невилл: Нужно убрать Зинченко, он обуза
- Черноморец остался без вице-президента: Генинсон покинул клуб
- Особенно пострадала российская артиллерия. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
- Запорожец: За победу в Кубке Украины среди любителей Поворознюк дал на команду 1 млн грн премиальных
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО