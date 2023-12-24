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Тренер Карпат Маркевич рассказал, кто будет его ассистентом. Он помог вывести Днепр в финал ЛЕ

Первая лига
Обновлено

Владимир Езерский

Тренер Карпат Маркевич рассказал, кто будет его ассистентом. Он помог вывести Днепр в финал ЛЕ

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился информацией о своем тренерском штабе:

"Я очень рассчитываю на возвращение домой Владимира Езерского. Надеюсь, что совсем скоро он узаконит свои отношения с "Карпатами". Он будет отвечать за подготовку защитников и действия во время розыгрыша стандартных положений. В свое время Владимир делал это качественно в Днепре, когда мы работали в этой команде - в лагере финалиста Лиги Европы", — приводит слова Маркевича Sport.ua.

Напомним, "Карпаты" лидируют в Первой лиге набрав 45 очков.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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