Тренер Карпат Маркевич рассказал, кто будет его ассистентом. Он помог вывести Днепр в финал ЛЕ

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился информацией о своем тренерском штабе:

"Я очень рассчитываю на возвращение домой Владимира Езерского. Надеюсь, что совсем скоро он узаконит свои отношения с "Карпатами". Он будет отвечать за подготовку защитников и действия во время розыгрыша стандартных положений. В свое время Владимир делал это качественно в Днепре, когда мы работали в этой команде - в лагере финалиста Лиги Европы", — приводит слова Маркевича Sport.ua.