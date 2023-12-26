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Тренер Левого берега: Хочется, чтобы футболисты по классу соответствовали уровню клубной инфраструктуры

Первая лига

Киевский клуб будет бороться за выход в элиту

Тренер Левого берега: Хочется, чтобы футболисты по классу соответствовали уровню клубной инфраструктуры

Фото: ФК Лівий берег

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Главный тренер "Левого берега" Виталий Первак высказался о целях команды на вторую половину сезона.

- Поверьте, очень хочется, чтобы футболисты "Левого берега" по классу соответствовали уровню клубной инфраструктуры. Что касается ответа на ваш вопрос о задачах, которые поставил Лавренко перед командой, то он сказал, что нужно настраиваться на победу в каждом поединке, а уже во время зимнего перерыва конкретизируем цель.

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– И такой разговор уже состоялся?

– Нет, думаю, все подробно проанализируем во второй половине января, когда команда начнет подготовку к весенним испытаниям. Пока что "Левый берег" реально претендует на участие в стыковых матчах за повышение в классе, впрочем, шансы на прямую путевку в УПЛ также остаются, - считает Первак.

На данный момент "Левый берег" занимает 2-е место в группе "Чемпионская" в Первой лиге, набрав 36 очков.

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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