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Карпаты в два раза увеличили уставный капитал клуба - до 400 млн грн

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Карпаты в два раза увеличили уставный капитал клуба - до 400 млн грн

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Львовские "Карпаты" вдвое увеличили уставный капитал клуба – с 200 до 400 млн гривен.

Данные были обновлены в базе YouControl.

В январе 2022 года его увеличили с 50 млн гривен до 200 – таким он был до последнего времени.

Напомним, что "Карпаты" выиграли группу А Первой лиги Украины, опередив "Эпицентр" на 14 очков. Старт второй части сезона, где львовяне будут играть в чемпионской группе, стартует 23 марта.

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Источник:
YouControl
Опубликовал: Михаил Черныш
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