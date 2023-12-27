Карпаты в два раза увеличили уставный капитал клуба - до 400 млн грн

Львовские " Карпаты " вдвое увеличили уставный капитал клуба – с 200 до 400 млн гривен.

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В январе 2022 года его увеличили с 50 млн гривен до 200 – таким он был до последнего времени.

Напомним, что "Карпаты" выиграли группу А Первой лиги Украины, опередив "Эпицентр" на 14 очков. Старт второй части сезона, где львовяне будут играть в чемпионской группе, стартует 23 марта.