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Маркевич: Ждем левого защитника из Колумбии - он уже купил билеты
Тренер львовян рассказал о трансферных планах команды
Фото: fckarpaty.org
Главный тренер "
"Нам бы очень хотелось подписать хотя бы трех футболистов, чтобы закрыть проблемные места. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками. Один игрок должен вскоре приехать, он уже приобрел билеты. Это левый защитник из Колумбии.
"Карпаты" выступают в Первой лиге, поэтому это порождает сомнения в процессе переговоров – стоит ли ехать к нам. Основная работа будет проводиться уже по ходу второго круга, поскольку летом мы хотим еще трех-четырех новичков подписать", - сказал Маркевич.
Скорее всего, Мирон Богданович
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