Маркевич: Ждем левого защитника из Колумбии - он уже купил билеты

Главный тренер " Карпат " Мирон Маркевич рассказал о зимней транферной кампании львовского клуба.

"Нам бы очень хотелось подписать хотя бы трех футболистов, чтобы закрыть проблемные места. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками. Один игрок должен вскоре приехать, он уже приобрел билеты. Это левый защитник из Колумбии.

"Карпаты" выступают в Первой лиге, поэтому это порождает сомнения в процессе переговоров – стоит ли ехать к нам. Основная работа будет проводиться уже по ходу второго круга, поскольку летом мы хотим еще трех-четырех новичков подписать", - сказал Маркевич.