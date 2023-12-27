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Маркевич: Ждем левого защитника из Колумбии - он уже купил билеты

Первая лига

Тренер львовян рассказал о трансферных планах команды

Маркевич: Ждем левого защитника из Колумбии - он уже купил билеты

Фото: fckarpaty.org

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Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о зимней транферной кампании львовского клуба.

"Нам бы очень хотелось подписать хотя бы трех футболистов, чтобы закрыть проблемные места. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками. Один игрок должен вскоре приехать, он уже приобрел билеты. Это левый защитник из Колумбии.

"Карпаты" выступают в Первой лиге, поэтому это порождает сомнения в процессе переговоров – стоит ли ехать к нам. Основная работа будет проводиться уже по ходу второго круга, поскольку летом мы хотим еще трех-четырех новичков подписать", - сказал Маркевич.

Скорее всего, Мирон Богданович имеет в виду Еферсона Родаллегу. Об интересе к нему со стороны львовян ранее писали СМИ.

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Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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