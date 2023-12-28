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Карпаты зимой планируют съездить на турнир в Испанию
Если получится выехать
Фото: ФК Карпати
Главный тренер "
“Я уже соскучился по футболу, но отпуск – вещь необходимая. Футболисты и тренерский штаб должны отдохнуть и с новыми силами подойти ко второй части сезона. И даже во время отдыха мы находимся на связи с тренерами, работаем над начальным этапом подготовки, который пройдет во Львове.
Первый этап собрания начнется 22 января. Примерно 6 февраля сыграем стартовый контрольный поединок. Планируем поездку в Испанию, для участия в турнире. Пока рано говорить о реальности выезда, но планы такие есть”, - сказал Маркевич.
Напомним, что "Карпаты" выиграли группу А Первой лиги Украины, опередив "Эпицентр" на 14 очков. Старт второй части сезона, где львовяне будут играть в чемпионской группе, стартует 23 марта.
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