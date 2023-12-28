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Маркевич: Мы играем в схеме с четырьмя защитниками, но все может меняться

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Наставник "Карпат" - о тактических схемах клуба

Маркевич: Мы играем в схеме с четырьмя защитниками, но все может меняться

Фото: ФК Карпати Львів

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Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о тактических схемах львовского клуба.

"Мы хотим, чтобы "Карпаты" играли в атакующий футбол. Я не понимаю такого стиля, когда вратари и защитники больше времени проводят с мячом, чем полузащитники и нападающие. Хотим развиваться в этом аспекте. Еще один важный компонент - прессинг на чужой половине поля. Периодически нам удавалось это делать осенью, но пока это не то, к чему мы стремимся.

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Выбор схемы зависит от того, какие футболисты есть в твоем распоряжении. Мы играем в схеме с четырьмя защитниками, но все может меняться. По ходу игры можно и 3-5-2 сыграть, мы над этим тоже работаем. Пока игровые схемы 4-4-2 и 4-3-3 являются для нас приоритетными.

Тренерский штаб тщательно анализирует наших весенних соперников. Будем изучать их изменения. Первый матч против "Полтавы", поэтому должны досконально изучить эту команду. У нас были хорошие соперники в осенней части, с ними было непросто играть. Весной тоже будет интересно", - сказал Мирон Маркевич.

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Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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