Маркевич: Мы играем в схеме с четырьмя защитниками, но все может меняться

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о тактических схемах львовского клуба.

"Мы хотим, чтобы "Карпаты" играли в атакующий футбол. Я не понимаю такого стиля, когда вратари и защитники больше времени проводят с мячом, чем полузащитники и нападающие. Хотим развиваться в этом аспекте. Еще один важный компонент - прессинг на чужой половине поля. Периодически нам удавалось это делать осенью, но пока это не то, к чему мы стремимся.

Выбор схемы зависит от того, какие футболисты есть в твоем распоряжении. Мы играем в схеме с четырьмя защитниками, но все может меняться. По ходу игры можно и 3-5-2 сыграть, мы над этим тоже работаем. Пока игровые схемы 4-4-2 и 4-3-3 являются для нас приоритетными.

Тренерский штаб тщательно анализирует наших весенних соперников. Будем изучать их изменения. Первый матч против "Полтавы", поэтому должны досконально изучить эту команду. У нас были хорошие соперники в осенней части, с ними было непросто играть. Весной тоже будет интересно", - сказал Мирон Маркевич.