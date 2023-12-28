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Тренер Ингульца: Мало кто верил, что мы сможем быстро вернуться в УПЛ
Владислав Лупашко рассказал об осенней части сезона и поделился планами на будущее
inhulets.com
Главный тренер "
– Не буду оригинальным, если скажу, что после ощутимых кадровых потерь после вылета из УПЛ, мало кто верил, что "Ингулец" может быстро вернуться в класс сильнейших. Потому что, действительно, когда мы летом начинали подготовку, то банально не хватало игроков даже на стартовый состав.
– В селекционной работе "Ингулец" делал ставку на исполнителей с опытом выступлений в Премьер–лиге?
– Нет, если быть точным, то на свободных агентов, просматривали даже любителей. Услугами агентов старались не пользоваться. Приоритетным было приглашение новичков, которым было по силам действовать интенсивно, с заточенностью на атакующие операции.
– Несмотря на предстартовые кадровые проблемы, все же, именно "Ингулец" считался фаворитом в группе "Б" Первой лиги. А что скажете об уровне участников?
– Проходных поединков почти не было. Даже аутсайдеры – "Чернигов" и "Диназ" - заслуживали лучшей участи. Остроте конкуренции способствовало то, что среди участников был "Ингулец" с опытом выступлений в УПЛ, возобновили выступления амбициозные "Левый берег" и "Виктория".
– А как на счет завоевания звания сильнейшей команды Первой лиги?
– Для меня главное – повышение в классе и хочется обойтись без нервотрепки в стыковых матчах.
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