Первая лига
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Александр Поворознюк получил звание генерал-лейтенанта казачества
О чем лично сообщил в соцсетях
Фото: ФК Ингулец
Президент "
Об этом он сам сообщил в соцсетях.
"Получил универсал, удостоверение и медаль от Международной академии казачества, имею звание генерал-лейтенант казачества!
Поэтому хочу для таких, как гордон (Дмитрий Гордон – прим) разместить документы. А от друзей радостно приму поздравления", - написал Поворознюк.
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Ergevision (KR)
28.12.2023 в 22:00
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