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Александр Поворознюк получил звание генерал-лейтенанта казачества

Первая лига
Обновлено

О чем лично сообщил в соцсетях

Александр Поворознюк получил звание генерал-лейтенанта казачества

Фото: ФК Ингулец

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк получил звание генерал-лейтенанта казачества.

Об этом он сам сообщил в соцсетях.

"Получил универсал, удостоверение и медаль от Международной академии казачества, имею звание генерал-лейтенант казачества!

Поэтому хочу для таких, как гордон (Дмитрий Гордон – прим) разместить документы. А от друзей радостно приму поздравления", - написал Поворознюк.

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Комментарии
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Ergevision (KR)
28.12.2023 в 22:00
Це, певне, якийсь прикол? Чи, може, справді десь формуються проривні козацькі полки, які невдовзі докорінно змінять ситуацію на фронтах? Цікаво, на яких напрямках вони розпочнуть звільняти окуповані ворогом території?
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Комментарии 1
Ergevision (KR)
28.12.2023 в 22:00
Це, певне, якийсь прикол? Чи, може, справді десь формуються проривні козацькі полки, які невдовзі докорінно змінять ситуацію на фронтах? Цікаво, на яких напрямках вони розпочнуть звільняти окуповані ворогом території?
Ответить
0
0

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