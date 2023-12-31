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"У нас на прицеле много футболистов и из Украины, и из-за рубежа": Маркевич о трансферах Карпат

Первая лига
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Ведутся переговоры с рядом игроков

"У нас на прицеле много футболистов и из Украины, и из-за рубежа": Маркевич о трансферах Карпат

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич для NV рассказал о возможных зимних трансферах львовского клуба.

"Дорни Ромеро скоро станет игроком "Карпат"? Нет, это еще абсолютного ничего не точно. Когда будет официально подписан контракт с "Карпатами", тогда я смогу сказать, что он карпатовец. Сейчас не все футболисты хотят уезжать, не всем подходит футбол в Украине. Сейчас еще рано что-то говорить. Мы ведем переговоры не только с ним, у нас на прицеле много футболистов и из Украины, и из-за рубежа. Но не все от нас зависит. Подписание Эферсона Родальеги? Да, с ним также ведем переговоры. Но еще раз повторяю - контракт пока не подписали. Пока не о чем говорить", — приводит слова Маркевича NV.

Напомним, "Карпаты" возглавляют турнирную таблицу, набрав 45 очков.

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Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
NV
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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