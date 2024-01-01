  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Среди зимних новичков Карпат может не быть легионеров, - Источник
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Среди зимних новичков Карпат может не быть легионеров, - Источник

Первая лига

Осторожность в трансферной политике

Среди зимних новичков Карпат может не быть легионеров, - Источник

Фото: ФК Карпати

Новина українською

"Карпаты" проявляют осторожность в трансферной политике. Львовский клуб не хочет понести такие ощутимые финансовые потери, как донецкий "Шахтер", иностранцы которого из-за военного положения в Украине отказались от выступлений в Премьер-лиге, сообщает sport.ua.

Такая политика направляет "Карпаты" активнее вести поиск игроков с украинским паспортом и проявлять осторожность в переговорах с легионерами.

Читайте также"У нас на прицеле много футболистов и из Украины, и из-за рубежа": Маркевич о трансферах Карпат

Отметим, что ранее Мирон Маркевич подтвердил факт переговоров с иностранцами, но отмечал, что говорить о трансферах как о свершившихся фактах еще рано.

По теме
yellow-arrow
У Пейшото закончился контракт с Металлистом. Бразилец подался в Японию
yellow-arrow
Защитник Металлиста сменил команду в Бразилии
yellow-arrow
"У нас на прицеле много футболистов и из Украины, и из-за рубежа": Маркевич о трансферах Карпат
Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости