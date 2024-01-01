Среди зимних новичков Карпат может не быть легионеров, - Источник

"Карпаты" проявляют осторожность в трансферной политике. Львовский клуб не хочет понести такие ощутимые финансовые потери, как донецкий "Шахтер", иностранцы которого из-за военного положения в Украине отказались от выступлений в Премьер-лиге, сообщает sport.ua.

Такая политика направляет "Карпаты" активнее вести поиск игроков с украинским паспортом и проявлять осторожность в переговорах с легионерами.

Отметим, что ранее Мирон Маркевич подтвердил факт переговоров с иностранцами, но отмечал, что говорить о трансферах как о свершившихся фактах еще рано.