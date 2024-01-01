Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Среди зимних новичков Карпат может не быть легионеров, - Источник
Осторожность в трансферной политике
Фото: ФК Карпати
"Карпаты" проявляют осторожность в трансферной политике. Львовский клуб не хочет понести такие ощутимые финансовые потери, как донецкий "Шахтер", иностранцы которого из-за военного положения в Украине отказались от выступлений в Премьер-лиге, сообщает sport.ua.
Такая политика направляет "Карпаты" активнее вести поиск игроков с украинским паспортом и проявлять осторожность в переговорах с легионерами.
Отметим, что ранее Мирон Маркевич подтвердил факт переговоров с иностранцами, но отмечал, что говорить о трансферах как о свершившихся фактах еще рано.
Популярное сейчас
- Буффон предложил увеличить размер ворот: Сложно забить двухметровому голкиперу издалека
- Зинченко снова против Салаха, Довбик против тех, кто хочет его подписать. Расписание футбола на первое - седьмое января
- Второе подряд поражение Арсенала в АПЛ, вероятная зарплата Судакова в Ювентусе. Главные новости за 31 декабря
- Металлист попрощался с опытным центбеком
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО