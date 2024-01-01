Карпаты официально объявили о том, что Езерский вошел в тренерский штаб команды

Львовские " Карпаты " официально объявили о том, что " Владимир Езерский вошел в тренерский штаб главного тренера команды Мирона Маркевича.

В львовском команде 47-летний Езерский также отвечать за подготовку защитников и действия в обороне.

"Мне хорошо известны требования Мирона Богдановича, ведь когда-то я был его подопечным, а позже ассистировал ему. Знаю, какой футбол ему импонирует и понимаю, чего он хочет. Думаю, много времени на интеграцию мне не понадобится. Я видел несколько матчей "Карпат" в этом сезоне. А сейчас убедился, что у нас есть все условия для того, чтобы построить во Львове солидную команду. Пока продолжается процесс становления, команда формируется – впереди много работы", - прокомментировал Езерский свое назначение.

Напомним, что до этого специалист работал в тренерском штабе Руслана Ротаня в "Александрии". Он также является тренером сборной Украины U-17.

Отметим, что ранее Владимир Езерский уже работал с Мироном Маркевичем в "Днепре", когда команда доходила до финала Лиги Европы.