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Карпаты официально объявили о том, что Езерский вошел в тренерский штаб команды
Будет помогать Мирону Маркевичу
fckarpaty.org.ua
Львовские "
В львовском команде 47-летний Езерский также отвечать за подготовку защитников и действия в обороне.
"Мне хорошо известны требования Мирона Богдановича, ведь когда-то я был его подопечным, а позже ассистировал ему. Знаю, какой футбол ему импонирует и понимаю, чего он хочет.
Думаю, много времени на интеграцию мне не понадобится. Я видел несколько матчей "Карпат" в этом сезоне. А сейчас убедился, что у нас есть все условия для того, чтобы построить во Львове солидную команду. Пока продолжается процесс становления, команда формируется – впереди много работы", - прокомментировал Езерский свое назначение.
Напомним, что до этого специалист работал в тренерском штабе Руслана Ротаня в "Александрии". Он также является тренером сборной Украины U-17.
Отметим, что ранее Владимир Езерский уже работал с Мироном Маркевичем в "Днепре", когда команда доходила до финала Лиги Европы.
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