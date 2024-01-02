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Маркевич – о возвращении зрителей на трибуны: Следует учесть коварство врага
Тренер видит в этом определенную опасность
Фото: ФК Карпати Львів
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич высказался о возможности возвращения болельщиков на трибуны.
"Возвращение болельщиков на трибуны - очень непростой вопрос. Нам всем очень бы хотелось играть с поддержкой трибун.
Однако следует внимательно все оценить с учетом коварства нашего врага" - приводит слова Маркевича официальный сайт "зелено-белых".
Накануне "Карпаты"
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Источник:ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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