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Маркевич – о возвращении зрителей на трибуны: Следует учесть коварство врага

Первая лига

Тренер видит в этом определенную опасность

Маркевич – о возвращении зрителей на трибуны: Следует учесть коварство врага

Фото: ФК Карпати Львів

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Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич высказался о возможности возвращения болельщиков на трибуны.

"Возвращение болельщиков на трибуны - очень непростой вопрос. Нам всем очень бы хотелось играть с поддержкой трибун.

Однако следует внимательно все оценить с учетом коварства нашего врага" - приводит слова Маркевича официальный сайт "зелено-белых".

Накануне "Карпаты" объявили о том, что Владимир Езерский вошел в тренерский штаб львовской команды.

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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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