Маркевич – о возвращении зрителей на трибуны: Следует учесть коварство врага

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич высказался о возможности возвращения болельщиков на трибуны.

"Возвращение болельщиков на трибуны - очень непростой вопрос. Нам всем очень бы хотелось играть с поддержкой трибун.

Однако следует внимательно все оценить с учетом коварства нашего врага" - приводит слова Маркевича официальный сайт "зелено-белых".

Накануне "Карпаты" объявили о том, что Владимир Езерский вошел в тренерский штаб львовской команды.