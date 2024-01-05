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Власти Запорожья существенно сократили бюджет МФК Металлург

Первая лига

Команда выступает в Первой лиге

Власти Запорожья существенно сократили бюджет МФК Металлург

Фото: МФК Металург

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МФК "Металлург" Запорожье сообщил, что несмотря на слухи последних месяцев, не прекратит свое существование.

В октябре 2023 года была инициирована петиция "О ликвидации КП "МФК "Металлург", однако за 2 месяца она собрала лишь 39 подписей, не получив широкой поддержки среди местных жителей.

Запорожцы и громада города проявили решительную поддержку идеи сохранения футбольной команды.

В то же время, финансирование "Металлурга" на 2024 год было существенно сокращено решением Запорожского городского совета, заложив для этих целей 48,8 миллионов гривен. Большая часть этих средств предназначена для содержания инфраструктуры клуба (27,1 миллиона гривен).

Напомним, по итогам первой части сезона МФК "Металлург" занял 6-е место в группе В Первой лиги, набрав 25 очков. Весной запорожцы будут бороться в Группе Выбывания.

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Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
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