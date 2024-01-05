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Руководство Нивы Бузовой определилась с новым главным тренером

Первая лига
Обновлено

Команду после выхода из отпуска примет Роман Локтионов

Руководство Нивы Бузовой определилась с новым главным тренером

Фото: ФК Кремень

Новина українською

22 января футболистам перволиговой "Нивы" из Бузовой после возвращения из отпуска представят нового главного тренера.

По данным Sport.ua, им станет Роман Локтионов.

Отмечается, что Локтионову будут помогать Дмитрий Назаренко и Сергей Карпов.

30 января "Нива" в Бузовой проведет первый контрольный матч в новом году - с юниорским составом луганской "Зари" (U-19).

За Бузову в весенней части сезона не будет выступать один из лидеров – полузащитник Даниил Кныш.

Напомним, что ранее главным тренером "Нивы" был Игорь Жабченко, который покинул клуб в конце прошлого года.

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Роман Локтионов Нива (Бузовая)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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