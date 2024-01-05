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Руководство Нивы Бузовой определилась с новым главным тренером
Команду после выхода из отпуска примет Роман Локтионов
Фото: ФК Кремень
22 января футболистам перволиговой "
По данным Sport.ua, им станет Роман Локтионов.
Отмечается, что Локтионову будут помогать Дмитрий Назаренко и Сергей Карпов.
30 января "Нива" в Бузовой проведет первый контрольный матч в новом году - с юниорским составом луганской "Зари" (U-19).
За Бузову в весенней части сезона не будет выступать один из лидеров – полузащитник Даниил Кныш.
Напомним, что ранее главным тренером "Нивы" был Игорь Жабченко, который покинул клуб в конце прошлого года.
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