Руководство Нивы Бузовой определилась с новым главным тренером

22 января футболистам перволиговой " Нивы " из Бузовой после возвращения из отпуска представят нового главного тренера.

По данным Sport.ua, им станет Роман Локтионов.

Отмечается, что Локтионову будут помогать Дмитрий Назаренко и Сергей Карпов.

30 января "Нива" в Бузовой проведет первый контрольный матч в новом году - с юниорским составом луганской "Зари" (U-19).

За Бузову в весенней части сезона не будет выступать один из лидеров – полузащитник Даниил Кныш.

Напомним, что ранее главным тренером "Нивы" был Игорь Жабченко, который покинул клуб в конце прошлого года.