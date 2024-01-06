Директор Металлурга: Мы вынуждены снять Металлург-2 с розыгрыша Второй лиги

Директор МФК "Металлург" Юрий Зенкин поделился последними новостями из лагеря команды, которая решением горсовета Запорожья получила сокращенное финансирование.

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– МФК "Металлург" в связи с сокращением финансирования обществом Запорожья переходит на режим экономии?

– Да. Мы вынуждены снять "Металлург-2" с розыгрыша Второй лиги.

– Когда вы заявляли "Металлург-2" во Вторую лигу, вы брали на себя ответственность. Что теперь будет с календарем?

– Мы прошли пол сезона. Насколько я понимаю, наше участие засчитывается.

– Оптимизация заденет первую команду?

– Мы ведем переговоры с игроками о переподписании контрактов на новых условиях.

– Главный тренер МФК "Металруг" Владимир Никитин продолжит работу с командой?

– Мы продолжаем сотрудничать с Владимиром Богдановичем до конца сезона. Есть понимание и доверие, что делать дальше в этой сложной ситуации.

– Интерес спонсоров к команде присутствует?

– На сегодняшний день конкретных предложений нет.