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Директор Металлурга: Мы вынуждены снять Металлург-2 с розыгрыша Второй лиги
Первую команду реорганизация не коснется
instagram.com/mfcmetalurg
Директор МФК "Металлург" Юрий Зенкин поделился последними новостями из лагеря команды, которая решением горсовета Запорожья получила сокращенное финансирование.
– МФК "Металлург" в связи с сокращением финансирования обществом Запорожья переходит на режим экономии?
– Да. Мы вынуждены снять "Металлург-2" с розыгрыша Второй лиги.
– Когда вы заявляли "Металлург-2" во Вторую лигу, вы брали на себя ответственность. Что теперь будет с календарем?
– Мы прошли пол сезона. Насколько я понимаю, наше участие засчитывается.
– Оптимизация заденет первую команду?
– Мы ведем переговоры с игроками о переподписании контрактов на новых условиях.
– Главный тренер МФК "Металруг" Владимир Никитин продолжит работу с командой?
– Мы продолжаем сотрудничать с Владимиром Богдановичем до конца сезона. Есть понимание и доверие, что делать дальше в этой сложной ситуации.
– Интерес спонсоров к команде присутствует?
– На сегодняшний день конкретных предложений нет.
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