Шеф-скаут Днепра-1 перебрался в Карпаты, - Источник

"Карпаты" оформили менеджерское усиление. По информации ТаТоТаке главный скаут "Днепра-1" Глеб Корниенко присоединился к львовскому клубу.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Специалист ранее работал журналистом на Football.ua, а также зарекомендовал себя качественным селекционером в Шахтере в период с 2017 по 2021 годы.

Кроме того, Глеб является соучредителем PASS Consulting - платформы, которая разрабатывает учебные программы для скаутов и аналитиков.