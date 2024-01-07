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Шеф-скаут Днепра-1 перебрался в Карпаты, - Источник

Первая лига
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Львовяне оформили менеджерское усиление

Шеф-скаут Днепра-1 перебрался в Карпаты, - Источник

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Карпаты" оформили менеджерское усиление. По информации ТаТоТаке главный скаут "Днепра-1" Глеб Корниенко присоединился к львовскому клубу.

Специалист ранее работал журналистом на Football.ua, а также зарекомендовал себя качественным селекционером в Шахтере в период с 2017 по 2021 годы.

Кроме того, Глеб является соучредителем PASS Consulting - платформы, которая разрабатывает учебные программы для скаутов и аналитиков.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Владислав Шарапа
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