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Шеф-скаут Днепра-1 перебрался в Карпаты, - Источник
Львовяне оформили менеджерское усиление
Фото: СК Дніпро-1
"Карпаты" оформили менеджерское усиление. По информации ТаТоТаке главный скаут "Днепра-1" Глеб Корниенко присоединился к львовскому клубу.
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Специалист ранее работал журналистом на Football.ua, а также зарекомендовал себя качественным селекционером в Шахтере в период с 2017 по 2021 годы.
Кроме того, Глеб является соучредителем PASS Consulting - платформы, которая разрабатывает учебные программы для скаутов и аналитиков.
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