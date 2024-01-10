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Буковина подписала вингера и полузащитника
Даниил Кныш и Егор Шалфеев будут выступать в команде Первой лиги
Фото: ФК Буковина
"Буковина" объявила о подписании сразу двух игроков. Новичками команды стали вингер Даниил Кныш и полузащитник Егор Шалфеев.
Сроки действия контрактов не разглашаются.
27-летний Кныш является воспитанником "Динамо", в составе которого в течение четырех сезонов выступал на молодежном уровне. Вингер выступал за "Сталь", "Калуш", "Минай", "Металлист" и "Карпаты". В осенней части сезона он защищал цвета бузовской "Нивы", за которую в 18-ти поединках забил 3 мяча и записал в свой актив 5 результативных передач.
25-летний Шалфеев - воспитанник запорожского "Металлурга". Выступал за дубль "Зари". Перед началом сезона 2023/24 полузащитник перешел в "Ниву" Бузовую, за которую в целом провел 18 поединков.
Ранее "Буковина" прекратила сотрудничество с восемью футболистами.
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