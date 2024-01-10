Буковина подписала вингера и полузащитника

"Буковина" объявила о подписании сразу двух игроков. Новичками команды стали вингер Даниил Кныш и полузащитник Егор Шалфеев.

Сроки действия контрактов не разглашаются.

27-летний Кныш является воспитанником "Динамо", в составе которого в течение четырех сезонов выступал на молодежном уровне. Вингер выступал за "Сталь", "Калуш", "Минай", "Металлист" и "Карпаты". В осенней части сезона он защищал цвета бузовской "Нивы", за которую в 18-ти поединках забил 3 мяча и записал в свой актив 5 результативных передач.

25-летний Шалфеев - воспитанник запорожского "Металлурга". Выступал за дубль "Зари". Перед началом сезона 2023/24 полузащитник перешел в "Ниву" Бузовую, за которую в целом провел 18 поединков.

Ранее "Буковина" прекратила сотрудничество с восемью футболистами.