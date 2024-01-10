Первым новичком Карпат станет бывший хавбек Зари

Полузащитник Юрий Тлумак, ранее защищавший цвета луганской "Зари", может перейти в львовские "Карпаты". Об этом сообщает Sport.ua.

Согласно данным источника, его переговоры с клубом об узаконивании отношений вышли на финишную прямую.

К слову, Юрий Тлумак уже выступал за "Карпаты" в 2020 и 2022 годах. Он сын известного в прошлом вратаря "зелено-белых" Андрея Тлумака, который недавно был главным тренером львовской команды.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел за "Зарю" один поединок в чемпионате УПЛ и еще в трех был в запасе.

Пока что "Карпаты" лидируют в группе "Чемпионская" Первой лиги, набрав 45 очков.