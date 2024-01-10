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Первым новичком Карпат станет бывший хавбек Зари
Футболист уже играл за львовский коллектив
Полузащитник Юрий Тлумак, ранее защищавший цвета луганской "Зари", может перейти в львовские "Карпаты". Об этом сообщает Sport.ua.
Согласно данным источника, его переговоры с клубом об узаконивании отношений вышли на финишную прямую.
К слову, Юрий Тлумак уже выступал за "Карпаты" в 2020 и 2022 годах. Он сын известного в прошлом вратаря "зелено-белых" Андрея Тлумака, который недавно был главным тренером львовской команды.
В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел за "Зарю" один поединок в чемпионате УПЛ и еще в трех был в запасе.
Пока что "Карпаты" лидируют в группе "Чемпионская" Первой лиги, набрав 45 очков.
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