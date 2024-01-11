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Левый берег подписал бразильского новичка, но расстался с 4 игроками
В команде произошли кадровые изменения
Фото: ФК Лівий берег
Перволиговый "Левый берег" свой первый спарринг в 2024 году сыграет 20 января с воспитанниками клубной Академии, сообщает Sport.ua.
23 января подопечные Виталия Первака померятся силами с мировской "Дружбой", а 27 – с молодежным составом "Зари". 2 февраля киевляне встретятся с "Викторией", а 10 – с "Черниговом". Всего запланировано проведение 12 спаррингов, остальные соперники еще уточняются.
По информации источника, больше не будут выступать за "Левый берег" Олег Янковский, Денис Голуб, Олег Вакуленко и Юрий Репета. Первым зимним новичком стал бразильский легионер Сидней. Киевляне собираются усилиться еще квартетом новобранцев.
Пока "Левый берег" занимает третье место в группе "Чемпионская" Первой лиги, набрав 36 очков.
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