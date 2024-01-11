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Карпаты договорились о расторжении контракта с опорным полузащитником
Кирилл Матвеев покидает львовскую команду
ФК Карпаты
Опорный хавбек "
По информации Sport.ua, стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до 30 июня 2026 года.
21-летний Матвеев присоединился к львовянам летом 2023 года. В нынешнем сезоне 8 раз попадал в заявку "Карпат" на матчи Первой лиги, однако в главной команде "бело-зеленых" так и не дебютировал. За "Карпаты-2" во Второй лиге провел 7 матчей.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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