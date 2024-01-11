Карпаты договорились о расторжении контракта с опорным полузащитником

Опорный хавбек " Карпат " Кирилл Матвеев покидает львовскую команду.

По информации Sport.ua, стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до 30 июня 2026 года.

21-летний Матвеев присоединился к львовянам летом 2023 года. В нынешнем сезоне 8 раз попадал в заявку "Карпат" на матчи Первой лиги, однако в главной команде "бело-зеленых" так и не дебютировал. За "Карпаты-2" во Второй лиге провел 7 матчей.