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Карпаты договорились о расторжении контракта с опорным полузащитником

Первая лига
Обновлено

Кирилл Матвеев покидает львовскую команду

Карпаты договорились о расторжении контракта с опорным полузащитником

ФК Карпаты

Новина українською

Опорный хавбек "Карпат" Кирилл Матвеев покидает львовскую команду.

По информации Sport.ua, стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до 30 июня 2026 года.

21-летний Матвеев присоединился к львовянам летом 2023 года. В нынешнем сезоне 8 раз попадал в заявку "Карпат" на матчи Первой лиги, однако в главной команде "бело-зеленых" так и не дебютировал. За "Карпаты-2" во Второй лиге провел 7 матчей.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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