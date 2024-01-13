Дигтярь: Хочу попасть на Евро с юношеской сборной и помогать Металлисту

Капитан сборной Украины U17 и игрок харьковского "Металлиста" Кирилл Дигтарь подытожил первую половину сезона и рассказал о ближайших планах.

Какие твои впечатления от первой части сезона и ожидания от второй?

Хотели попасть в пятерку лучших, но не смогли, поэтому впечатления не очень положительные. Но если брать завершение первой части сезона, то мы провели ее хорошо. Что касается ожиданий от второй части, то мы просто хотим побеждать в каждом матче, поэтому будем тщательно готовиться.

Осенью ты немало поиграл за сборную Украины U-17, команда получила путевку в элит-раунд квалификации на Евро-2024. Что думаешь о будущих соперниках - Греции, Швейцарии и Словакии?

Я считаю, что группа максимально равная, нет ярко выраженного лидера. Будем готовиться к этим играм, очень хочется выйти на Евро и представлять Украину в такое непростое для нас время.

Какую игру в первой части сезона ты бы назвал лучшей для себя?

В последней игре мы одержали очень важную победу над "Хустом", еще и в дождливую погоду и на непростом поле. Плюс я отдал ассист и заработал пенальти, поэтому выберу эту игру.

Чего ожидаешь от себя и от команды в 2024 году?

Что касается командных целей, то это - побеждать как можно чаще и в следующем чемпионате попасть в пятерку лучших в первом круге. Что касается меня, то хочу попасть на Евро с юношеской сборной и помогать "Металлисту" и сборной в каждом матче результативными действиями.

Напомним, Кирилл Дигтярь - воспитанник футбольной академии клуба "Металлист".