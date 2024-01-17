Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Карпат: Первая часть сезона была несколько нервной
Львовяне финишировали первыми по итогам осенней части сезона
Фото: ФК Карпати Львів
Голкипер "Карпат" Андрей Кожухарь рассказал о том, как для него прошла пауза в чемпионате, а также поделился своими впечатлениями от первого этапа сезона.
"С нетерпением ожидаю начала тренировочных сборов, ведь наш отпуск немного затянулся. Однако таковы реалии, таков календарь. Ничего страшного в этом нет. Думаю, вскоре все наверстаем и быстро восстановим кондиции. Во время отпуска я ездил к родителям в Одессу, но большую часть времени провел во Львове. Львов - уютный город, мне здесь нравится и я чувствую себя комфортно.
Персонально для меня первая часть сезона была несколько нервной, но мы выполнили свою задачу и финишировали на первом месте. Конечно, иногда было непросто. Хочу отметить очень хорошую и здоровую конкуренцию, которая есть в нашем коллективе. Здесь вообще нельзя расслабляться, нужно работать на максимум.
Я следил за матчами в параллельной группе "Б". На сборах перед поединками я весь день смотрел обзоры поединков. Судя по увиденному, думаю, что весной нас ожидают очень интересные матчи. Могу выделить "Ингулец" - это команда, которая вылетела в прошлом сезоне из УПЛ и сейчас демонстрирует хороший уровень. Также мне нравятся "Левый берег" и ФСК "Мариуполь". От мариупольцев не ждали такого результата, но они показали качественную игру и вышли в чемпионскую группу", - рассказал Кожухарь.
Популярное сейчас
- "Он сообщил мне, что возглавит Барселону". Испанский журналист назвал следующего тренера каталонцев
- "Он закрытый в этом смысле". Пресс-аташе сборной Украины назвал игрока, который почти не дает интервью
- Моуриньо уволен, Ярмолюк вылетел, Шахтер отдал в аренду бразильца. Главные новости за 16 января
- Дигтярь: Хочу попасть на Евро с юношеской сборной и помогать Металлисту
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО