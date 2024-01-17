Вратарь Карпат: Первая часть сезона была несколько нервной

Голкипер "Карпат" Андрей Кожухарь рассказал о том, как для него прошла пауза в чемпионате, а также поделился своими впечатлениями от первого этапа сезона.

"С нетерпением ожидаю начала тренировочных сборов, ведь наш отпуск немного затянулся. Однако таковы реалии, таков календарь. Ничего страшного в этом нет. Думаю, вскоре все наверстаем и быстро восстановим кондиции. Во время отпуска я ездил к родителям в Одессу, но большую часть времени провел во Львове. Львов - уютный город, мне здесь нравится и я чувствую себя комфортно.

Персонально для меня первая часть сезона была несколько нервной, но мы выполнили свою задачу и финишировали на первом месте. Конечно, иногда было непросто. Хочу отметить очень хорошую и здоровую конкуренцию, которая есть в нашем коллективе. Здесь вообще нельзя расслабляться, нужно работать на максимум.

Я следил за матчами в параллельной группе "Б". На сборах перед поединками я весь день смотрел обзоры поединков. Судя по увиденному, думаю, что весной нас ожидают очень интересные матчи. Могу выделить "Ингулец" - это команда, которая вылетела в прошлом сезоне из УПЛ и сейчас демонстрирует хороший уровень. Также мне нравятся "Левый берег" и ФСК "Мариуполь". От мариупольцев не ждали такого результата, но они показали качественную игру и вышли в чемпионскую группу", - рассказал Кожухарь.