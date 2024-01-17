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Русол может получить должность в Карпатах - Источник
В новом клубе менеджер будет отвечать за трансферную работу
Фото: СК Дніпро-1
Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол все-таки покинет днепровский клуб, сообщает Tribuna.com.
По информации источника, Русол должен перейти в "Карпаты" и будет отвечать там за трансферную политику. Пока неизвестно, когда произойдет переход, но известно о существующих договоренностях на этот счет.
Вместе с Русолом также планируется переход нескольких членов административного штаба "Днепра-1".
Бывший шеф-скаут спортклубовцев Глеб Корниенко уже присоединился к "Карпатам" в начале года.
Пока что "Карпаты" лидируют в группе "Чемпионская" Первой лиги, набрав 45 очков.
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