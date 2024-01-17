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Русол может получить должность в Карпатах - Источник

Первая лига
Обновлено

В новом клубе менеджер будет отвечать за трансферную работу

Русол может получить должность в Карпатах - Источник

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол все-таки покинет днепровский клуб, сообщает Tribuna.com.

По информации источника, Русол должен перейти в "Карпаты" и будет отвечать там за трансферную политику. Пока неизвестно, когда произойдет переход, но известно о существующих договоренностях на этот счет.

Вместе с Русолом также планируется переход нескольких членов административного штаба "Днепра-1".

Бывший шеф-скаут спортклубовцев Глеб Корниенко уже присоединился к "Карпатам" в начале года.

Пока что "Карпаты" лидируют в группе "Чемпионская" Первой лиги, набрав 45 очков.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
17.01.2024 в 14:44
Ивновь(мягко говоря)врут
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
17.01.2024 в 14:44
Ивновь(мягко говоря)врут
Ответить
0
0

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